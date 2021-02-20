2021/02/20 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قرر نادي الطلبة الرياضي، منح لاعب فريق كرة القدم المحترف اليمني مفيد جمال، بطاقة الاستغناء.

وقال مشرف الفريق وميض خضر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، سلمت المستحقات المالية للاعب فريقها الكروي، المحترف اليمني مفيد جمال ومنحته كتاب الاستغناء”.

واوضح ان “ادارة النادي تكفلت بضيافة اللاعب لغاية حصوله على عقد جديد مع احد الاندية وفي حال عدم حصوله على فرصة عمل مع نادي اخر ستتكفل بدفع تذاكر سفره الى بلده اليمن”.

يذكر ان جمال صرح بانه يعاني من ازمة مالية لعدم تسلم مستحقاته، مما ولد رأياً عاماً لدى الشارعين العراقي واليمني.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الطلبة يحرر لاعبه اليمني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الطلبة يحرر لاعبه اليمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).