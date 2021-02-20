اعتقال شخص وتغريمه لإقامته حفل زفاف في بغداد

2021/02/20 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال وتغريم شخص أقام حفل زفاف في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إنها “وبالاشتراك مع الفرق الصحية قامت بفرض غرامة مالية بقدر ٥ مليون دينار على احد الاشخاص اقام حفل زفاف بمنطقة الحرية في بغداد”.

وأوعزت القيادة “باعتقال صاحب الحفل”.

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