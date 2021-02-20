ايران تغلق 5 معابر مع الاقليم والعراق بسبب كورونا المتحور

2021/02/20 | 17:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت محافظة كرمانشاه شرقي كوردستان يوم السبت، 5 منافذ حدودية مع اقليم كوردستان والعراق، لمواجهة الفايروس المتحور.

وقال مسعود بهرام المتحدث باسم اللجنة العليا لمواجهة كورونا في كرمانشاه: انه وبسبب تفشي السلالة الجديدة من فايروس كورونا، تقرر غلق 5 منافذ حدودية امام السياح من العراق.

واضاف: ان المنافذ هي " برويزخان، شوشمي، خسروي، سومار، شيخ صله".

واكد ان الاغلاق سيتسمر الى اشعار آخر ويأتي لمنع وصول الفايروس المتحور الى الجمهورية الاسلامية.

PUKmedia عن وكالات

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