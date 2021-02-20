المجلس القيادي يعقد اجتماعا

2021/02/20 | 17:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، ان المجلس القيادي للاتحاد الوطني سيعقد خلال الفترة القريبة المقبلة اجتماعا لمناقشة عدد من المسائل المهمة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور ميران محمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان حكومة اقليم كوردستان لم ترد حتى الآن، على مسألة اللامركزية الادارية والمالية لمحافظات الاقليم وانهم بانتظار جواب الحكومة.وأضاف: انه خلال الـ 10 ايام المقبلة سيعقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني لبحث تأخر رد الحكومة بشأن اللامركزية واحداث بادينان واعتقال الصحفيين والناشطين، وسيكون له موقفه.

PUKmedia خاص

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