الحشد يكشف تفاصيل مهمة عن مقتل”والي الطارمية والمفتي الشرعي” شمال بغداد

2021/02/20 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة الحشد الشعبي،السبت، عن تفاصيل مهمة حول مقتل والي الطارمية والمفتي الشرعي شمال بغداد وذكر اعلام الحشد في بيان، ان “قوة من فوج الطارمية في هيئة الحشد الشعبي شرعت بعدد ٢٠ مقاتلا بكامل تجهيزاتهم على ضوء معلومات استخبارية تفيد بوجود الإرهابي شكر ساهي داود سلمان المشهداني المكنى( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات […]

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