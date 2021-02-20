المركزي يعلن مباشرة المصارف الخاصة بصرف سلفة الـ15 مليون دينار

2021/02/20 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ15 مليون دينار في المصارف الخاصة.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، للوكالة الرسمية، أن "المصارف الخاصة باشرت بتوزيع قرض الـ 15 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم على المصارف الخاصة باعتماد بطاقة الماستر كادر".

وأوضح أن "تعليمات المبادرة من المفترض أن تشمل المصارف الحكومية أيضاً والقرار يعود لها لاستثمار هذه المبادرة لتقديم خدماتها للموظفين الموطنين رواتبهم لديها".

واشار إلى أنه "بإمكان الراغبين باستلام القرض التوجه للمصارف لترويج المعاملات واستلام القرض خلال يوم واحد بعمولة إدارية لا تتجاوز الـ4% ومن دون فوائد".

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