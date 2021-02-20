فلاي بغداد تنفي انباء تعرضها الى عقوبات قانونية

2021/02/20 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت شركة "فلاي بغداد"، السبت، الأنباء التي تحدث عن عقوبات فرضتها سلطة الطيران لايقاف رحلاتها.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تود التنويه بأن الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في العراق ليس لها أي أساس من الصحة"، مؤكدة على أن "رحلات طيران فلاي في بغداد مستمرة لنقل المسافرين".

وعاقبت سلطة الطيران المدني، السبت، شركة الخطوط الجوية "فلاي بغداد" لإخلالها بالالتزامات المالية والقانونية.

وقالت السلطة في بيان، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه سلطة الطيران المدني العراقي الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين، إلا إنها تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية مما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي تعليق رحلاتها الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار أخر".

وأضاف البيان، "سيتم استئناف العمل مع رحلاتها بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران".

وأكد البيان، أن "عمل الطيران يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها فغايتنا ستظل دائما وابدا أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين الكرام".

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