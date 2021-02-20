تعليق رحلات «فلاي بغداد» الى اشعار آخر

2021/02/20 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

علقت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، رحلات شركة فلاي بغداد إلى إشعار آخر.

وقال بيان صدر عن سلطة الطيران اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه سلطة الطيران المدني العراقي الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين".

وأضاف أنها "تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية، ما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي بتعليق رحلاتها الجوية اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار آخر"، مشيرة الى أنها "ستستأنف رحلاتها بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران

وأكد البيان في الوقت ذاته أن "عملها يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، فغايتنا ستظل دائماً وأبداً أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين الكرام".

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