2021/02/20 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت صحة الإمارات في بيان لها، انه تم تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بهذا الفيروس بالدولة إلى 368175 حالة.وأشارت الى وفاة 15 شخصا، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات.. تسجيل 3158 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات.. تسجيل 3158 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).