منتخب العراق بالسلة يتعادل مع الهند في التصفيات الاسيوية المؤهلة للنهائيات

2021/02/20 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعادل منتخب العراق بكرة السلة اليوم السبت ( 20 شباط 2021)، مع نظيره الهندي 78 - 78 ، ضمن منافسات النافذة الثالثة لفرق المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات والتي تضم بالاضافة للمنتخب العراقي، منتخبات لبنان والهند والبحرين، حيث يستضيف الاخير تصفيات هذه المجموعة.

بداية الربع الاول كانت عراقية، وتمكن المنتخب العراقي من توسيع الفارق الا ان الفريق الهندي استغل الدقيقة الاخيرة من الربع الاول ليقلل الفارق ويخرج متأخراً بفارق النقطة الواحدة 24 – 25، ومن ثم تمكن الفريق الندي التقدم في الربع الثاني وتوسيع الفارق والخروج منه ومن الشوط الاول متقدماً 47 – 38.

وفي الربع الثالث والشوط الثاني حاول المنتخب العراقي تقليص الفارق ونجح بذلك ليخرج من هذا الربع متأخراً بفارق النقطة الوحيدة 59 – 60، وأشتد التنافس في الربع الرابع والاخير من اللقاء ليخرج المنتخب العراقي متعادلا 78 -78.

وبالتعادل مع الهند فقد المنتخب العراقي حظوظه بالتأهل الى النهائيات كأفضل ثالث في المجموعة، حيث تنتظر الفريق العراقي مباراة يوم الاثنين المقبل امام البحرين.

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