القبض على شخـص وتغريمه 5 ملايين دينار لإقامته حفل زفاف في بغداد

2021/02/20 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / إلقت القوات الامنيـة القبض على احد الاشخاص اقام حفل زفاف في بغداد، مخالفا بذلك اجراءات حظر التجوال الوقائي.وقالت خلية الإعلام الأمني، ان " قوة من قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية فرضت غرامة ماليـة بلغت خمسة ملايين دينار على احد الأشخاص الذي اقام حفل زفاف في منطقة الحرية ببغداد ، واوعزت بإلقاء القبض على صاحب هذا الحفل، الذي خالف إجراءات حظر التجوال الوقائي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"./انتهى5

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