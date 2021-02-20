طلب نيابي لاغلاق مكاتب قناة العربية في بغداد

2021/02/20 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت كتلة صادقون النيابية ، طلبا رسميا الى هيئة الاعلام والاتصالات لاغلاق مكاتب قناة العربية في العاصمة بغداد ، بعد بثها لقاء مع رغد صدام حسين ./انتهى5

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