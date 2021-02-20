العراق..استشهاد 3 مدنيين بانفجار في محافظة المثنى

2021/02/20 | 17:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسشتهد 3 مدنيين، اليوم السبت، بانفجار لغم في بادية السماوة التابعة لمحافظة المثنى.

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