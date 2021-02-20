“أف-16” تنفذ اربع ضربات جوية شمالي بغداد

2021/02/20 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تنفيذ طائرات “أف-16” أربع ضربات جوية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “طائرات أف 16 تنفذ 4 ضربات لإسناد قطعات قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التي تنفذها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة”.

واعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 5 إرهابيين (من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة) في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة.

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