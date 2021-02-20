المنتخب السلوي العراقي يخسر أمام الهند

2021/02/20 | 18:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب العراقي لكرة السلة، اليوم السبت، امام نظيره الهندي في المباراة التي اقيمت في المنامة ضمن تصفيات كأس اسيا للعبة.

وانتهت المباراة ضمن المرحلة الثالثة للتصفيات بنتيجة 81-78 لصالح المنتخب الهندي، الذي عزز فوزه خلال اللحظات الاخيرة من المباراة بتسجيله 3 نقاط،

وهذه هي الخسارة الثالثة للمنتخب العراقي على التوالي، لتضعف آماله بالتأهل الى النهائيات، اذ من المقرر ان يواجه الفريق البحريني في مباراته المقبلة.

PUKmedia متابعة

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