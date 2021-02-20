نص كلمة لاهور شيخ جنكي في استذكار شهيد المحراب

2021/02/20 | 18:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت الموافق 2021/2/20، في مراسيم الذكرى الـ 18 لاستشهاد اية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر، والتي جرت في السليمانية.

وقال لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني في كلمة له بالمناسبة:

"بسم الله الرحمن الرحيم.

الأخ المحترم سماحة السيد عمار الحكيم ـ رئيس تيار الحكمة الوطني.

الحضور الكريم.

اليوم في هذه الذكرى الحزينة، نحن المؤمنون بالعراق الجديد، اجتمعنا لكي نستذكر سوية نجمة ساطعة في تاريخ ثورة الشعب العراقي، والذي كرّس حياته لينير الدرب الى وطن الإخوة والتعدد والديمقراطية، عراق ما بعد الظلم والدكتاتورية القمعية، عراق الشراكة والتعايش السلمي.



تمر هذه الأيام، 18 عاماً على اغتيال واستشهاد السيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، الا ان رحيله ترك فراغا في المجالات الدينية والسياسية والوطنية في البلاد، ويتجسد ذلك يوما بعد يوم، وفي هذه الأيام وطننا بأمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لـ "حكيم العراق" للملمة جراحه.



ان آية اللة السيد محمد باقر الحكيم وعائلته المناضلة، لهم مكانة كبيرة في تأريخ العراق ولهم حقوق علينا جميعاً، كان آية الله العظمى السيد محسن الحكيم (قدس) صاحب سجل في اتخاذ القرارات والمواقف التاريخية؛ الى آخر أيام حياته، كإصداره فتوى تحريم سفك دماء الكورد على يد إخوتهم العراقيين، ومواجهة الفكر المتطرف الطائفي في خطاباته، والنضال لتحرير وإستقلال الوطن بإفعاله، مثلّت هويته، ومن بعده إتخذ أبناؤه، طريقاً صعباً مليئاً بالتضحيات.



بمواجهة النظام الدكتاتوري.



السيد عبد العزيز الحكيم، وجنباً الى جنب الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، كانا بوابة جديدة للوئام وتمتين علاقات الكورد والاتحاد الوطني، مع هذه العائلة المناضلة.



ومنذ تلك الأيام، أصبحت المحبة والعلاقات التاريخية بين رئيسنا الراحل مام جلال، مع عائلة آل الحكيم، اساساً وطريقاً رئيساً للعلاقات الأخوية والقوية بين شعبينا والجانبين.

إننا في الإتحاد الوطني الكوردستاني، لن ننسى مطلقاً، المواقف الوطنية لآل الحكيم ونحن على يقين ان تيار الحكمة الوطني بقيادة سماحة السيد عمار الحكيم، يحافظ على تطلعات شعبنا، وثورة أمل الشباب، والتحررية في العراق الجديد، وسيستمر على النهج العظيم لمن سبقوه.



وكذلك القيادة الجديدة في الاتحاد الوطني، تحمل نفس نهج مام جلال ومؤمنة بالمواطنة ضمن إطار العراق الجديد، وبذلك، فأن هذه العلاقة العتيدة والتاريخية، وطيدة أكثر من السابق، من أجل الإصلاح العام والاستمرار بتقديم الخدمات للشعب العراقي.



نحن جزء من هذ العراق، ونعتقد ضرورة أن نكون جزء من بناءه، لذلك سنستمر مع جميع القوى الوطنية وعلى رأسهم السيد الحكيم، في النضال المشترك، للتغلب على التحديات التي تواجهنا.



ان واحدة من التحديات الرئيسية التي أمامنا اليوم في العراق، هي مسألة الموازنة وحصة إقليم كوردستان ورواتب موظفي شعب كوردستان.



إن الإتحاد الوطني الكوردستاني، ينظر بإمتعاض لأية محاولة لتعطيل الاتفاق وحرمان موظفي اقليم كوردستان من الحقوق الإنسانية والوطنية والدستورية.

لهذا وفي هذه المرحلة الحساسة، جلّ أملنا بالمخلصين كالسيد عمار، أن يلعب دوراً حقيقياً في معالجة هذه المسألة.



اليوم وبتواجد السيد عمار في هذه المدينة، السليمانية مدينة التضحيات، التي قدمت آلاف الشهداء لإسقاط الدكتاتور، فأن ذوي الشهداء ينظرون الى المتحالفين مع الاتحاد الوطني وشعبنا، في بغداد، أن يضمنوا وبشكل عادل، حصة ومكانة إقليم كوردستان وشعبه، في الموازنة، وأن يحافظوا على الحقوق الدستورية لشعبنا، في العراق الجديد والذي هو نتاج لدماء شهدائنا.



وكما نأمل دعم جنابكم ومحبينا الآخرين في العراق، بأن يكونوا عوناً في تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المستقطعة من الإقليم، كي نتمكن وبالتعاون ما بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، في الحفاظ على أمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وأن نمنع سوية من جعل عاصمة إقليم كوردستان ميدانا للمواجهة المسلحة والصاروخية غير المرغوبة.

نأمل، وبالتعاون بين القوى والأطراف الوطنية والكوردستانية والعراقية، بإستباب أمن البلاد بشكل يُمكّن من تحقيق، مطالب الشارع وتظاهرات تشرين من أجل الاصلاح وإجراء الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي، وتجديد العملية السياسية، وان تتوفر أجواء تجري فيها الانتخابات بشكل حر بعيد عن لغة السلاح وضغط الإرهاب، وإجرائها في وضع بعيد عن الإنفلات.

في الختام، نجدد العهد، بالحفاظ على، تضحيات آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، وعلاقاته الوطيدة بشعبنا و بـ(مام) الراحل، وأفكاره في التعايش، والشراكة الوطنية، والمشاركة الحقيقة.

الخلود الأبدي لشهيد المحراب وجميع شهداء تحرير الوطن".

PUKmedia

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