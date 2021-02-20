زفاف في الحظر!.. عمليات بغداد تعتقل عريساً وتغرّمه خمسة ملايين دينار

2021/02/20 | 18:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، فرض غرامة على شخص خالف شروط الحظر، وأقام حفل زفافه، على رغم الحظر المفروض.وذكرت الخلية في بيان، أنه “تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قوة من قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية تقوم بفرض غرامة بلغت خمسة ملايين دينار عراقي بحق احد الأشخاص الذي اقام حفل […]

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