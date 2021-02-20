وزير الصحة العراقي يضع شرطاً وحيداً للتوقف عن فرض الحظرين الشامل والجزئي - عاجل

2021/02/20 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي - مقابلة متلفزة

هنالك ارتفاع في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها

نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي لاحظنا التزاماً من قبل المواطنين بارتداء الكمامة

في حال استمرار الالتزام سنعيد النظر بقرار الحظر لكن سنقترح تجديده في حال عدم الالتزام

أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة وقلقون من ارتفاعها

أغلقنا العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات

في الأسبوع الأخير من شهر شباط سيصل لقاح كورونا

3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق

الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن

هيأنا الفرق الطبية لزيارة المصابين في الحجر المنزلي

سوف نتحقق من تعليق الدوام الحضوري للمدارس والجامعات والتحول إلى الإلكتروني ونتوقع إن تقليل نسبة دوام الموظفين ستحقق نتائج جيدة في مواجهة فيروس كورونا

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