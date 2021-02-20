نداء تحذيري من صحة النجف: الوضع لا يحتمل

2021/02/20 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

وجهت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، نداءً تحذيراً إلى أهالي المحافظة، وذلك بعد تسجيل ارقاما عالية بالإصابات بفيروس كورونا، بينها أصابات لفئات لم تسجل لديها اصابات سابقا.

وخاطب دائرة الصحة، أهالي النجف، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "اخوتنا احبتنا ابناء مدينتنا الحبيبة، تعرفون جيدا اننا سجلنا ونسجل ارقاما عالية في الاصابات ومنها عدد كبير من الاصابات الخطيرة وبين فئات لم تسجل لديها اصابات سابقا".

وأضاف البيان، ان "استمرار تسجيل هذه الاعداد يعني ان المؤسسات الصحية لن تكون قادرة على استيعابها، لذلك نناشدكم بما عرفتم به من غيرة وحمية وتضحية ان تلتزموا بالاجراءات الصحية، والافضل ان تلزموا بيوتكم لحين السيطرة على الوباء والحد من انتشاره، وبذلك نحافظ على اهلنا وناسنا صغارنا وكبارنا".

وأكدت دائرة صحة النجف، أن "الوضع لايحتمل اكثر من هذا، ونأمل من الجميع تفهما اكثر وتعاونا اكبر، والله هادينا وحامينا من كل سوء وبلاء".

وأظهر الموقف الوبائي لدائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت (20 شباط 2021)، استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المحافظة، بعد تسجيل أكثر من 500 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "2327 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها أجري جميعها بطريقة PCR، وأظهر تسجيل 547 إصابة جديدة، مع تسجيل 262 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم"، مبيّنة أن "من بين الإصابات (41) إصابة لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".

وأوضح البيان، أن "مجموع الاصابات الكلي في المحافظة بلغ 28783، ومجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 23917، مع بقاء مجموع الوفيات عند 337 حالة وفاة".

واشار البيان إلى أن "مجموع الحالات تحت العلاج 4529 حالة، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة بلغ 2673".

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