خسارة منتخبنا السلوي أمام الهند

2021/02/20 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته أمام منتخب الهند في الرمية الأخيرة من المباراة بنتيجة ٨١ - ٧٨ ضمن منافسات النافذة الثالثة من تصفيات اسيا ، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.وانتهى الربع الأول من المباراة بتقدم منتخبنا الوطني بنتيجة ٢٥ - ٢٤ ، فيما انتهى الربع الثاني بتقدم منتخب الهند بنتيجة ١٣ - ٢٣ لينتهي الشوط الأول بنتيجة ٣٨ - ٤٧ لصالح الهند.وشهد الربع الثالث، عودة المنتخب الوطني حيث قلص الفارق الى نقطة واحدة لينتهي بنتيجة ٢١ - ١٣، وفي الربع الأخير تعادل الفريقين ٧٨ لكلا الفريقين .وبقيت أقل من ٢٠ ثانية والكرة في حيازة المنتخب العراقي، لكن المجنس الأمريكي في المنتخب فشل باستثمار الكرة الأخيرة ليخسرها بطريقة غريبة ، وينجح المنتخب الهندي من تسجيل ثلاثية مع الصافرة لتنتهي بفوز المنتخب الهندي بنتيجة ٨١ - ٧٨.وتعد هذه الخسارة الخامسة لسلة العراق في التصفيات الآسيوية./انتهى

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