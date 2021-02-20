بالصور ...اغلاق كامل لمدينـة الكاظميـة المقدسـة التزاما بالحظر الوقائـي

2021/02/20 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت ضواحي واحياء مدينـة الكاظميـة المقدسـة ومحيط ضريح ومرقد الامامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهمـا السلام ، اغلاقا كاملا لليوم الثاني على التوالي ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية./انتهى

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