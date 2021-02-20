دولة القانون تعلق على قرار الناتو بزيادة جنوده في العراق

2021/02/20 | 18:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، السبت، بان قرار الناتو بزيادة جنوده في العراق غير مدروس وسيقود لتوترات كبيرة....

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