الإعلام الأمني: طائرات الـ’أف 16’ العراقية تنفذ ضربات جوية في الطارمية

2021/02/20 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تنفيذ القوة الجوية العراقية أربع ضربات جوية في قضاء الطارمية. وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F_16، أربع ضربات لاسناد قطعات قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التي …

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