تغريم شخص أقام حفلاً بمنطقة الحرية في بغداد

2021/02/20 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تغريم عراقي بخمسة ملايين دينار بسبب إقامته حفل زفاف في منطقة الحرية.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قوة من قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية قامت بفرض غرامة بلغت خمسة ملايين دينار عراقي بحق احد الأشخاص الذي اقام حفل زفاف في منطقة الحرية ببغداد".

وأضافت، أنها "أوعزت بإلقاء القبض على صاحب هذا الحفل، الذي خالف إجراءات حظر التجوال الوقائي".

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