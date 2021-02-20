الصحة تطمئن المواطنين بخصوص طفرة الإصابات وتنشر أرقاماً ’ساخنة’

2021/02/20 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طمأنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، المواطنين، بجهوزية ملاكاتها لاستقبال المصابين، فيما أعلنت توفير أرقاماً ساخنة تعمل على مدار الساعة.

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وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021): إن "وزارة الصحة تطمئن المواطنين، بأن ملاكاتها الطبية والصحية، أنهت جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة الوباء، والتحضير لاستقبال المصابين طبقا لمعايير منظمة الصحة الدولية، والمؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاضا بعدد الوفيات".

وأضاف، "تدعو الوزارة، المواطنين المصابين أو المشتبه بإصابتهم، بعدم التردد لمراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي؛ لتلقي العلاجات اللازمة".

وتابع، "وحددت الأرقام الساخنة الآتية لغرض الإبلاغ عن الحالات، وعلى مدار الساعة:

07901925947

07901925648

07901908061

فضلا عن رقم الإسعاف الفوري 122

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