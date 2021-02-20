الصحة: تسجيل13 وفاة بكورونا والاصابات لا تزال فوق حاجز الثلاثة آلاف

2021/02/20 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي الخاص بحصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا للساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان الى تسجيل ثلاث عشرة حالة وفاة في عموم البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات المحلية منذ ظهور الوباء الى ثلاثة عشر الفا ومئتين وأربع وخمسين حالة، فضلا عن تسجيل ثلاثة آلاف ومئتين واربع وخمسين إصابة جديدة، وهو ما يرفع الحصيلة الكلية الى ست مئة وأربعة وستين الفا وسبع مئة وخمسين إصابة، مقابل تماثل الف وتسع مئة وثمانية وسبعين مصابا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين الى ست مئة وستة عشر الفا وخمس مئة وسبع حالات.

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