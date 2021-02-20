2021/02/20 | 18:34 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: 3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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السبت 20 فبراير 2021 | 06:29 مساءً | عدد القراءات : 5
وزير الصحة: 3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق
وزير الصحة: 3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: 3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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