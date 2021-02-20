ضبط منصتين لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في صحراء الانبار

2021/02/20 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، السبت، بضبط منصتين لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في صحراء الانبار.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة وبالتنسيق مع بقية صنوف الاجهزة الامنية شرعت بعملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء حديثة غربي الانبار، أسفرت عن ضبط منصتين لإطلاق صواريخ كاتيوشا تعود لبقايا خلايا ارهابيي داعش “.

وأضاف، أن “القوات الامنية عثرت ايضا على 4 صواريخ كاتيوشا و12 قنبرة هاون بالاضافة الى صاروخ جهنم محلي الصنع”، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية”.

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي تقوم بعمليات دهم وتفتيش في مناطق صحراء الانبار الغربية بحثا عن بقايا خلايا ارهابي داعش واسلحتهم.



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