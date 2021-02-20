ذي قار.. استهداف منزل مواطن في ناحية الطار برمانة يدوية

2021/02/20 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستهداف منزل مواطن في ناحية الطار برمانة يدوية تسببت باضرار مادية.

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