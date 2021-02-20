الطارمية .. تقدم انموذج لنهج جديد للكاظمي في إدارة العمليات

2021/02/20 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.حسين علاوي | أستاذ الامن الوطني

– جامعة النهرين

عندما تجد القائد العام للقوات المسلحة

منذ ساعات الفجر الأولى يتابع خطة قتل

الإرهابيين في فلول داعش الإرهابي في

خاصرة مهمة من خواصر بغداد الأمن

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