وزير الصحة: أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة وقلقون من ارتفاعها

2021/02/20 | 18:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طمأنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، المواطنين، بجهوزية ملاكاتها لاستقبال المصابين، فيما أعلنت توفير أرقاماً ساخنة تعمل على مدار الساعة.وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان، إن “وزارة الصحة تطمئن المواطنين، بأن ملاكاتها الطبية والصحية، أنهت جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة الوباء، والتحضير لاستقبال المصابين طبقا لمعايير منظمة الصحة الدولية، والمؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاضا بعدد الوفيات”.وأضاف، “تدعو الوزارة، المواطنين المصابين أو المشتبه بإصابتهم، بعدم التردد لمراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي؛ لتلقي العلاجات اللازمة”.وتابع، “وحددت الأرقام الساخنة الآتية لغرض الإبلاغ عن الحالات، وعلى مدار الساعة: 07901925947 07901925648 07901908061 فضلا عن رقم الإسعاف الفوري 122 .

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