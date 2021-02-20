النصر: إِدعاء النجيفي مدفوع الثمن

2021/02/20 | 18:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت آيات مظفر الناطق باسم ائتلاف النصر، السبت، أنّ ادعاء أثيل النجيفي بأن العبادي هو مَن أدخل القوات التركية إلى العراق ادعاء باطل ومدفوع الثمن.وقالت مظفر في بيان، ان”الجميع يعلم أنّ القوات التركية دخلت العراق منذ زمن النظام السابق، واستمر وجودها بالذات في بعشيقة، وأنّ العراق بقيادة العبادي وتحديدا بتاريخ 12 ديسمبر 2015 […]

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