الأمن الوطني يعلن حصيلة اشتباكات الطارمية ونتائجها

2021/02/20 | 18:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، مقتل عدد من قيادات داعش خلال محاصرة أحد أوكارهم في قضاء الطارمية، فيما أشار إلى وقوع أربع ضحايا من القوة المداهمة وجرح آخرين في المواجهات التي استمرت لساعات عدة.

وقال الجهاز في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (20 شباط 2021)، انه "ينعى كوكبة من شهداء العراق الأبرار الذين قدمهم هذا اليوم في معركته المقدسة ضد ماتبقى من فلول عصابات داعش الارهابية أعداء الانسانية".

وأضاف البيان، "حيث انبرى هؤلاء الفتية الإبطال في ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم وبعملية استخبارية بطولية وبدعم من وحدات جيشنا البطل لمحاصرة احد أوكار العصابات الارهابية والتي كانت تحاك فيها خطط لاستهداف العاصمة بغداد".

وتابع، انه "وبعد مباغتة افراد العصابة في قضاء الطارمية ( منطقة الطابي- بساتيين البوسهيل ) تم بعون الله القضاء على الارهابي شكر ساهي الدواد - ادراي عام قاطع بغداد والارهابي ابو حاتم - إعلامي عام قاطع الفلوجة ونائب العسكري العام، والارهابي صحيبون المكنى ابو مصعب فضلا عن قتل ارهابيين اخرين من القيادات".

وأوضح، انه "وبعد السيطرة على الموقف قامت مفرزة قناصين تابعة للدواعش بالرد على الكمين وعلى اثرها استشهد 3 من ابطال فوج حشد الطارمية وجندي تابع الى لواء 59، فيما جرح عدد من افراد القوة المداهمة واستمرت المواجهات لساعات عدة".

وأكد ان "جهاز الأمن الوطني يعاهد بالثأر لدماء الشهداء وان يبقى منتسبوه جميعاعينا ساهرة لحماية الوطن والمواطن".

A.A

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