2021/02/20 | 18:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تنفيذ طائرات الـ "أف-16" أربع ضربات جوية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان طائرات الـ أف 1، نفذت 4 ضربات لإسناد قطعات قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التي تنفذها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق من اليوم السبت، اعلنت وزارة الدفاع، يوم السبت، عن مقتل 5 ارهابيين في منطقة الطارمية التابعة للعاصمة الاتحادية بغداد، (من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة) كانوا كانوا يخططون لاستهداف المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية.

PUKmedia عن خلية الاعلام الأمني

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