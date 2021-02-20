بعمليات نوعية.. الأمن الوطني يتوعد بالثأر لشهداء عملية الطارمية

2021/02/20 | 18:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعى جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، كوكبة من الشهداء الذين قدمهم هذا اليوم في عملية عسكرية مستمرة لغاية الان في قضاء الطارمية شمالي بغداد، فيما توعد بالثار للشهداء بعمليات نوعية.وذكر الجهاز في بيان، انه”ينعى كوكبة من شهداء العراق الأبرار الذين قدمهم هذا اليوم في معركته المقدسة ضد ماتبقى من فلول عصابات داعش الارهابية […]

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