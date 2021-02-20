الدفاع النيابية بشان اخراج القوات الاجنبية من العراق: دور الحكومة قد حان

2021/02/20 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

شددت لجنة الدفاع النيابية، السبت، على ضرورة اخذ الحكومة موقف صارم تجاه قضية اخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال عضو اللجنة، بدر صائغ، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” البرلمان مارس دوره بشكل جيد بالتصويت على اخراج القوات الاجنبية من العراق”، مؤكدا ان” ذلك تم بالتصويت بالاغلبية لاعضاء المجلس وما تبقى يقع تنفذه على عاتق الحكومة العراقية”.

واضاف، ان”المدة التي تبقى فيها القوات الاجنبية في العراق هي من واجبات الحكومة ولابد لها من الاسراع في جعلها قصيرة جدا بسبب الرفض الشعبي والجماهيري لتواجد تلك القوات في البلاد وتحولها الى معرقل لعمليات فرض الامن في محافظات البلاد كافة”.

واوضح، انه” حسب المعلومات المتوفرة فان الحكومة وضعت جدولا زمنيا مدة 3 سنوات لاخراج تلك القوات من البلاد وبشكل نهائي”.

ودعا عضو لجنة الامن والدفاع الحكومة الى “متابعة اجراءات الانسحاب وعدم الاعتماد على مواعيد القوات الاجنبية”.انتهى /25

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