"بند سري" في صفقة التبادل السورية الإسرائيلية.. ودمشق تنفي

2021/02/20 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت معطيات جديدة أن عودة الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود مع سوريا إلى إسرائيل كانت ثمرة صفقة تتجاوز تبادل أسرى بل تشمل تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى النظام السوري.

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