سلة العراق تخسر برمية قاتلة أمام الهند

2021/02/20 | 19:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر منتخب العراق لكرة السلة أمام الهند، اليوم السبت، في الرمية الأخيرة من المباراة بنتيجة (81-78)، ضمن منافسات النافذة الثالثة من تصفيات آسيا، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

وانتهى الربع الأول من المباراة بتقدم العراق (25-24)، فيما انتهى الثاني بتقدم الهند (13-23)، ثم حسم أسود الرافدين الثالث (21-13).

وفي الربع الأخير تعادل الفريقان (78-78)، وبقيت أقل من 20 ثانية، والكرة في حيازة المنتخب العراقي، لكنه فشل في التسجيل، لينجح المنتخب الهندي في إحراز ثلاثية مع الصافرة، لتنتهي المباراة بفوزه.

وتعد هذه الخسارة الخامسة لسلة العراق، في التصفيات الآسيوية.

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