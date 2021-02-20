2021/02/20 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

وصل سعر عملة “بتكوين”، اليوم السبت، إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا 57 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخ المعاملات بالعملة الرقمية.

وفي منصة “بينانس”، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، وبحلول الساعة 15:18 بتوقيت موسكو ( 12:18 غرينتش) ارتفع سعر “بتكوين” بنسبة 8.11 في المئة، ليصل إلى 56.91 ألف دولار.

ووفقًا لبوابة “كوين ماركت كاب” التي تقوم بحساب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، فقد ارتفع سعر “بتكوين” بنسبة 8.08 في المئة ليبلغ 56.96 ألف دولار.



ويجري تقديم الديناميات في كل مكان خلال الـ 24 ساعة.

قبل بضع دقائق بذلك، ارتفع سعر العملة المشفرة في كلا المنصتين إلى أكثر من 57 ألف دولار، حيث سجلت “بينانس” أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند 57.076 ألف دولار.

وفي اليوم السابق، قامت البتكوين بتحديث العديد من أرقامها القياسية دفعة واحدة، حيث ارتفعت إلى علامة 56 ألف دولار.

بدأت عملة البيتكون انطلاقتها نهاية العام الماضي، حيث تجاوزت في 16 كانون الأول/ ديسمبر، الحد الأقصى التاريخي البالغ 20.042 دولار والمحتفظ به منذ عام 2017، ومنذ ذلك الحين تمكنت من تجاوزه بمقدار ثلاث مرات تقريبًا.

بعد توقف مؤقت، استؤنف النمو النشط في قيمة العملة المشفرة في 8 شباط/فبراير، بعد أن أعلنت شركة “تيسلا”، التي يسيطر عليها رجل الأعمال إيلون ماسك، أنها استثمرت ما مجموعه 1.5 مليار دولار في عملة “بتكوين”.



بعد ذلك، تجاوز سعر البتكوين الرقم القياسي لشهر كانون الثاني/ يناير، البالغ 41950 دولارًا ، واستمرت العملة المشفرة في تحطيم الأرقام القياسية منذ ذلك الحين.



هكذا وفي 16 فبراير، وصل سعر البتكوين لأول مرة في التاريخ إلى 50 ألف دولار.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر “بتكوين” يحطم رقما قياسيا جديدا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر “بتكوين” يحطم رقما قياسيا جديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).