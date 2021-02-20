الوضع لا يحتمل.. نداء تحذيري من صحة النجف

2021/02/20 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت دائرة صحة النجف، اليوم السبت،

نداءً تحذيراً إلى أهالي المحافظة،

وذلك بعد تسجيل ارقاما عالية بالإصابات

بفيروس كورونا، بينها أصابات لفئات لم

تسجل لديها اصابات سابقا.

وخاطب دائرة الصحة، أهالي النجف

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