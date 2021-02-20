انتهك الحظر .. عمليات بغداد تعتقل عريساً وتغرّمه خمسة ملايين دينار

2021/02/20 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت،

اعتقال شخص وتغريمه بـ 5 ملايين دينار

بعد إقامته حفل زفاف في بغداد.

وقالت الخلية في بيان رسمي "تنفيذا

لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة

الوطنية، قامت قوة من قيادة

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