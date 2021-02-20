مصدر أمني يكشف حقيقة سقوط طائرة خلال عملية الطارمية

2021/02/20 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة سقوط طائرة خلال عملية الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر استشهاد طيار اثناء عمليات الطارمية التي انطلقت فجر اليوم"، مؤكداً أن "الخبر غير صحيح حيث لا يوجد اي سقوط لطائرة او استشهاد طيار".

وأشار إلى أن "العمليات لا زالت مستمرة حتى الان".

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