الشابندر يوجه انتقادا حادا للمستفزين من ظهور رغد صدام حسين

2021/02/20 | 19:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه السياسي العراقي، عزت الشابندر، السبت، انتقادا لمن استفزه ظهور رغد صدام حسين على الشاشة، ولا يستفز ضميره العراقية التي تبحث عن لقمة لاطفالها.

وكتب الشابندر، تغريدة على "تويتر" تابعها موقع NRT عربية اليوم، (20 شباط 2021) جاء فيها: "يستنفركم ضرع الجرذ في أول ظهور له على شاشة (العربية). وهي فقاعة تخيلتم الخطر فيها على عروشكم..".

وأضاف قائلا: "ولا تستفز ضمائركم تلك العراقية التي تبحث عن لقمة اطفالها بين اكوام قمامتكم وبقايا السحت من موائدكم؟؟".

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