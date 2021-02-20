صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 383 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/20 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 383 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 256 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 383 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

256 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 4 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 88 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 86 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 7 حالات من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 43 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الرصافة 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 15 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 127 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

43 حالة في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية 957 / 966 / 958 / 961 / قرب مركز الشباب

966 / 958 / 954 / 962 / 953 / شارع المعهد / 954 / مدرسة العذراء / الزراعي / حسينية الزهراء / 964 .

8حالات في مدينة الصدرموزعة على المحلات / قطاع 52 / 538 / الاورفلي / 542 / 565 / 513 / 552 /547 .

3 حالات في الاعظمية محلة / 312 / 313 / 301

6 حالات في منطقة البلديات محلة / 738 / 730 / 734 /

8 حالات في الشعب محلة / 337 / 327 / حي البساتين

10 حالات في الكرادة محلة / 901 / 902 / قرب مستشفى الراهبات / 925 / 905 / 906 /904 / .

4 حالات في البنوك محلة / قرب جامع الصادق / 325 / 317 / 323 .

4 حالات في الزيونة محلة / 712 / 710

3 حالات في بارك السعدون محلة / 103

وحالتين في كل من الكمالية محلة 757 / 759 / و المشتل محلة 725 / وقرب جامع مالك ابن انس / و الشطرة في ملعب الشطرة / والعبيدي محلة 762 / 765 / وبسماية عمارة 901 / والامين محلة 743 ومعامل الحسينية عمار ابن ياسر/ و بغداد جديدة محلة 713 .

وحالة واحدة في كل من منطقة الراشدية و الكريعات محلة 336 / وحي الربيع محلة 332 / وحي العدل محلة 647 / محافظة واسط / و حي الوحدة محلة 901 / و الغزالية محلة 657 / و جسر ديالى / و الراشدية قرية السواكن / و المسبح محلة 931 / و الرئاسة محلة 751 / والسيدية / ومركز شرطة واسط / و الغدير محلة 716 / و حي الزهراء محلة 751 / وحي البتول محلة 771 / و الحسينية محلة 222 / وسبع قصور / و الحرية محلة 420 / والمعالف / و حي الخليج محلة 721 / والنهروان / والوزيرية محلة 304 .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 79290 توفي منهم 1425 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74489 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3376”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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