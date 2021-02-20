منتقدة قراراته..النزاهة النيابية تدعو الكاظمي لتوقيع عقد مع البارزاني وبيع العراق له بالكامل

2021/02/20 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرضوخ لحكومة الاقليم وتلبية كافة مطالبها غير المشروعة.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي لـ/المعلومة/ ان “المحافظات الجنوبية خلت من المشاريع واغلب الخيرات تذهب للإقليم وحكومته وجيوب الفاسدين والحكومة في واد اخر”.

واضاف ان “قرارات الحكومة عبارة عن تخبطات وموافقات بالجملة لإقليم كردستان في وقت تحرم البصرة من ابسط الحقوق”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “توقيع عقد مع البارزاني وبيع العراق له بالكامل”.

واوضح المياحي انه “لم يتبق شيء في العراق لم يمنحه الكاظمي للكرد”، مؤكدا “عدم الحاجة الى انتخابات مبكرة بعد ان سلم العراق”.

وتابع انه “ما لم يتحرك البرلمان ويقيل حكومة الكاظمي او يوقفها عن تلك التخبطات فعلى العراق السلام”.انتهى25و

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