خورماتو.. تنظيمات الاتحاد الوطني تتفقد عوائل القضاء

2021/02/20 | 19:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من تنظيمات مركز 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني عددا من عوائل القضاء بهدف الأطمئنان على أحوالهم المعيشية اليومية .

وقال كريم شكر مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين لـPUKmedia، أن زيارتنا تأتي ضمن برامج الأتحاد الوطني الكوردستاني للاهتمام بالمواطنين ومتابعة أحوالهم المعيشية والوقوف بجانبهم لحل مشاكلهم الأمنية والأدارية.

وأضاف شكر: أننا ماضون على نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال والأتحاد الوطني الكوردستاني ولن نبخل بأي شيء نستطيع تقديمه خدمة لأبناء خورماتو لأنهم جديرون بتقديم الأحسن والأفضل لهم.

PUKmedia / عمر اواره

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