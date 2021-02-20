الصحة الاتحادية تحدد موعد وصول لقاح كورونا

2021/02/20 | 19:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي، يوم السبت، عن ارتفاع في إصابات كورونا خلال اليومين الماضيين، فيما حدد الاسبوع الاخير من الشهر الحالي موعداً لوصول اللقاح.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن التميمي قوله، إن هنالك ارتفاعا في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها، مشدداً بالقول ،نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي.

وأضاف التميم: ان أغلب الإصابات المسجلة هي من السلالة الجديدة، معربا عن قلقه حيال هذا الأمر ارتفاعها، مشيرا في الوقت نفسه الى اغلاق العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات.

واشار وزير الصحة الى، ان الإسبوع الأخير من شهر شباط سيصل لقاح كورونا بواقع 3.4 مليون جرعة لقاح ستصل للعراق وستكون الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن.

PUKmedia متابعة

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