2021/02/20 | 19:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، هيئة الاعلام والاتصالات بغلق مكاتب قناة العربية في بغداد، وذلك بعد بثها لقاء ابنة المقبور صدام حسين، وتمجيدها لافكار حزب البعث ورموزه في تلك الحقبة الزمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد بثها لقاء ابنة المقبور صدام حسين.. نائب يطالب بغلق مكتب قناة العربية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد بثها لقاء ابنة المقبور صدام حسين.. نائب يطالب بغلق مكتب قناة العربية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).