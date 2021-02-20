2021/02/20 | 19:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، هيئة الاعلام والاتصالات بغلق مكاتب قناة العربية في بغداد، وذلك بعد بثها لقاء ابنة صدام حسين، وتمجيدها لافكار حزب البعث ورموزه في تلك الحقبة الزمنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نائب يطالب بغلق مكتب العربية في بغداد لهذا السبب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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