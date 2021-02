2021/02/20 | 19:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل. وأكدت لجنة المسابقات ضرورة قيام مشرفي المباريات بتشديد الإجراءات لتطبيق البروتوكول الصحي، وأهمها اختصار عدد الجالسين على دكة الاحتياط من الطاقم الفني والإداري والطبي المرافق للفريق، على أن يجلس جميع اللاعبين البدلاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة المسابقات تشدد على إجراءات البروتوكول الصحي أثناء المباريات وتهدد بالعقوبات في حال عدم التطبيق التام للبروتوكول

